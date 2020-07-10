Украина

Львовский клуб, похоже, согласен с решением КДК УАФ.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола исключил львовские Карпаты из нынешнего розыгрыша украинской Премьер-лиги за повторную неявку на матч без уважительной причины.

Как сообщает программа Футбол NEWS, представители львовского клуба не намерены подавать апелляцию на данное решение.

В Карпатах считают, что вердикт КДФ УАФ является законным и логичным, поэтому нет веских причин его оспаривать.

Ранее сообщалось, что Карпаты также получили трансферный бан за долги перед Севильей за Хорхе Карраскаля.