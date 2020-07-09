Украина

Чемпионат завершится без львовской команды.

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола сообщает, что Контрольно-дисциплинарный комитет исключил Карпаты из нынешнего розыгрыша украинской Премьер-лиги.

"По результатам рассмотрения, на основании ст. 9 Регламента УПЛ, были приняты следующие решения:

1. Причислить Карпатам (Львов) техническое поражение со счетом 0:3, а Мариуполю — техническую победу со счетом 3:0 в матче 24-го тура Карпаты (Львов) — Мариуполь по неявке на матч без уважительной причины.

2. Причислить Карпатам (Львов) техническое поражение со счетом 0:3, а Мариуполю — техническую победу со счетом 3:0 в матче 29-го тура Мариуполь — Карпаты (Львов) по неявке на матч без уважительной причины.

3. Исключить Карпаты (Львов) из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины.

4. Причислить Карпатам (Львов) в матчах, в которых осталось сыграть после повторной неявки, технические поражения, а командам-соперницам — технические победы", — сообщает официальный сайт УАФ.

Ранее сообщалось, что львовский клуб также получил трансферный бан за долги перед Хорхе Карраскалем.