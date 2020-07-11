Украина

Совладелец Карпат предлагал 500 тысяч гривен клубам Первой лиги за победу над Рухом.

Совладелец Карпат Олег Смалийчук вновь прокомментировал скандальную ситуацию, которая произошла с футбольным клубом Рух и, в частности, с его президентом Григорием Козловским. Напомним, что Карпаты предлагали 500 тысяч гривен каждому клубу Первой лиги, который обыграет Рух.

Акционер "бело-зеленых" опубликовал в своем Instagram пост, в котором попытался сгладить сложившийся конфликт:

"Ни Гриша (Григорий Козловский, владелец Руха — прим. ред.), ни Рух мне не враги. Больше ничего никому не предлагаю. Точка".

Напомним, что Комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола призвал Олега Смалийчука объяснить ситуацию вокруг скандала со стимуляцией соперников Руха денежными выплатами.

Совладелец Карпат согласился понести наказание, но при условии, что правосудие будет объективным ко всем фигурантам подобных инцидентов в украинском футболе.