Украина

Акционер Карпат высказался о 500 тысячах, которые он предлагал клубам Первой лиги за победу над Рухом.

Комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола отправил совладельцу львовских Карпат Олегу Смалийчуку письмо, чтобы тот объяснил ситуацию вокруг скандала со стимуляцией соперников Руха денежными выплатами. Напомним, что Карпаты предлагали 500 тысяч гривен каждому клубу Первой лиги, который обыграет Рух.

"Я никогда не боялся и не убегал от ответственности за свои поступки. Готов к дискуссии относительно моего наказания, но при условии того, что правосудие будет объективным ко всем фигурантам подобных процессов, имевших место в украинском футболе за последние годы".

"Ни для кого не секрет, что финансовая стимуляция – обычное явление, об этом говорят президенты, тренеры и игроки этого не скрывают, а иногда и гордятся. Если такие действия запрещены, тогда мне странно, что комитет этики и честной игры обратил внимание на проблему стимуляции только сейчас".

"Соответственно, предлагаю председателю комитета Франческо Баранке выступить с разъяснением правил игры, чтобы все – пресса, клубы, болельщики поняли – что разрешено делать, а что нет. Можно предложить всем клубам заключить джентльменский договор – свести на нет практику стимуляции соперников, поскольку она вредит нашему футболу", — сказано в заявлении Олега Смалийчука.

Кроме того, совладелец Карпат предоставил факты стимуляции соперников премиальными со стороны других украинских футбольных клубов, вспомнив интервью прошлых лет от Игоря Суркиса, Сергея Палкина и других. С полным списком примеров можно ознакомиться на официальном сайте Карпат.