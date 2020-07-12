Украина

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Украины.

Десна примет на своем поле Шахтер в поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги. Преимущество в этом дуэли букмекеры отдают донецкому клубу.

Так, компания Parimatch оценивает победу "горняков" в матче коэффициентом 2,35.

Коэффициент на победу Десны составляет 2,85. Шансы на ничью оцениваются в 3,6.

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Все три предыдущих встречи команд в этом сезоне завершились победами Шахтера.

Матч Десна – Шахтер состоится в Чернигове в воскресенье, 12 июля, и начнется в 19:30.