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Десна – Шахтер, ФК Шахтер
12 июля 2020, 09:07
Десна примет на своем поле Шахтер в поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги. Преимущество в этом дуэли букмекеры отдают донецкому клубу.
Так, компания Parimatch оценивает победу "горняков" в матче коэффициентом 2,35.
Коэффициент на победу Десны составляет 2,85. Шансы на ничью оцениваются в 3,6.
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Все три предыдущих встречи команд в этом сезоне завершились победами Шахтера.
Матч Десна – Шахтер состоится в Чернигове в воскресенье, 12 июля, и начнется в 19:30.