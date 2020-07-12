Украина

Наставник Мариуполя высказался о поражении в матче с Олимпиком (1:4).

Мариуполь потерпел разгромное поражение от Олимпика в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги (1:4). Главный тренер "азовцев" Александр Бабич поделился эмоциями после неудовлетворительного результата, высказав недовольство игрой и самоотдачей своих подопечных.

"Разные бывают игры, разные бывают победы. Разные бывают поражения. Но такое безвольное поражение как сегодня заставляет очень серьезно поговорить с командой. Я так понимаю, что многие футболисты, посмотрев на состав соперника, подумали, что сейчас выйдут, поиграют в футбольчик и сыграют академично на классе. Но футбол не обманешь".

"Я не снимаю с себя ответственности. Но с ребятами придется пообщаться. С таким отношением к футболу, к своей работе ничего хорошего у нас не будет".

"Я поздравляю Олимпик. На поле сегодня была только одна команда. Очень странный матч с нашей стороны, со стороны отдельных футболистов. Есть время над чем подумать и над чем разобраться. У нас остались два матча в чемпионате и с таким отношением мы не имеем права выходить на поле. Сегодня с нашей стороны было мертвое море. Я понимаю почему так произошло. Уже. Будем делать выводы".

"У нас бывали такие матчи, такие поражения. Не такие безвольные как сегодня, но бывали. Прежде всего, надо каждому проанализировать. Футболист играет не только за команду или ради футбола. Он играет за свое имя! И футболисты должны это понимать. Не один футболист такого отношения к игре себе позволить не может", — приводит слова Бабича официальный сайт Мариуполя.

Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь — Олимпик на Football.ua.