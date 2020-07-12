Украина

Наставник Шахтера высказался о победе над Десной (4:2).

Шахтер добыл победу над Десной в поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру поделился эмоциями от положительного результата своей команды, несмотря на уже выполненные турнирные задачи в текущем сезоне.

"Кроме результата, мы всегда требуем от нашей команды доминировать в игре. И когда мы видим, что наши футболисты делают то, что требуется, а именно играют на победу качественно и профессионально, уважая при этом соперника, отдавая все свои силы, то это не может нас не радовать".

"Шахтер еще не добился своей цели. Да, мы стали чемпионами, но другая наша цель — хорошо закончить чемпионат и достойно выступить во всех поединках. Что касается ротации, на все матчи нужно выставлять наиболее подходящий состав, и мы будем продолжать это делать", — заявил Каштру в программе Профутбол.

Напомним, ранее результат матча с Шахтером прокомментировал главный тренер Десны Александр Рябоконь.