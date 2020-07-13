Украина

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал ничью в выездном матче с Александрией.

Динамо упустило победу над Александрией на последних минутах в поединке 30-го тура УПЛ. Итог матча подвел Алексей Михайличенко.

"Игра получилась очень тяжелой, но ничего другого мы и не предполагали, особенно после финала Кубка Украины, когда было потрачено очень много сил и эмоций. Постарались как можно больше освежить состав и выбрать план на игру, согласно которому в каждом из таймов играли разные составы. В принципе, наш план сработал, но, к сожалению, мы не смогли удержать победный счет".

"Очень жаль, ведь мы играли только на победу, думаю, это видно. Конечно, было допущено очень много ошибок, но футболистов можно понять: когда каждый матч сродни финала Кубка, такие игры забирают очень много сил, эмоций, концентрации и нервного напряжения. Такие ошибки не должны были допускаться, но они имели место. Будем готовиться к поединку с Зарей, который также будет сродни финалу".

О позиции Вербича:

"У нас есть еще четыре дня на подготовку. Придет время – и вы все узнаете, а загадывать наперед, делать выводы и говорить что-то по горячим следам я не хотел бы. Тем более за четыре тренировочных дня всякое может произойти. У нас травмированы Соль и Миколенко, пропускали игру из-за перебора желтых карточек Кадири и Пиварич. Так что у нас есть определенные кадровые проблемы, но, наверное, как и у каждой команды. Нужно просто находить выход из таких ситуаций".

О возвращении Миколенко:

"Мне трудно прогнозировать, для этого нужно поговорить с врачами. Когда они мне скажут, что игрок готов к работе в общей группе, тогда я смогу ответить, сыграет он или нет", — приводит слова Михайличенко официальный сайт Динамо.

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