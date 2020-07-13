Украина

Полузащитник киевлян отличился дублем против Александрии (2:2).

Динамо упустило победу над Александрией на последних минутах в поединке 30-го тура УПЛ. В этой игре дублем отличился Беньямин Вербич.

Первый гол словенца стал для него юбилейным, 30-м за Динамо во всех турнирах. Всего на счету Беньямина уже 31 гол: 22 — в УПЛ, 2 — в Кубке и 7 — в еврокубках. Вербич стал 25-м динамовцем, в том числе 12-м легионером "бело-синих", который покорил рубеж в 31 забитый гол.

Также 26-летний футболист стал 20-м в УПЛ, в том числе седьмым среди легионеров "джокером" Динамо, который забил сразу два гола после выхода на замену.

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