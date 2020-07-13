Украина

Защитник Мариуполя высказался о поражении в матче с Олимпиком (1:4).

Мариуполь потерпел разгромное поражение от Олимпика в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги (1:4). Защитник "азовцев" Сергей Чоботенко поделился эмоциями после матча и назвал причину неудовлетворительного результата со стороны своей команды.

"С самого начала пошло что-то не так, наверное, еще с разминки. На поле сегодня была одна команда, и она празднует заслуженную победу. Тренер сказал, что когда мы зашли в раздевалку, он не увидел у команды никакого азарта. Наверное, потом это перенеслось на поле".

"Что сказал тренер после матча? В раздевалке было очень горячо. Но не буду вдаваться в подробности. Это наша кухня и мы должны с этим разобраться внутри команды".

"Сегодня мы естественно на эмоциях. Завтра нужно проснуться и проанализировать игру холодной головой, а послезавтра все забыть. Так как необходимо готовится к следующей игре. Нам нужно брать в последних турах максимум очков и проходить дальше", — приводит слова Чоботенко официальный сайт Мариуполя.

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