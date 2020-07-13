Украина

Наставник "львов" пока не разговаривал с совладельцем клуба Олегом Смалийчуком.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола исключил львовские Карпаты из нынешнего розыгрыша украинской Премьер-лиги за повторную неявку на матч без уважительной причины. Главный тренер "львов" Роман Санжар прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"У нас еще не было разговора с Олегом Смалийчуком. Мы в подвешенном состоянии. Ждем, что должен состояться этот разговор, во время которого нам скажут, какая у нас ситуация, какое будущее, тогда все прояснятся".

"Представления будущего Карпат абсолютно нет. Сложно тренироваться, когда нет матчей. Когда ты просто тренируешься. Но несмотря на это, молодые футболисты должны тренироваться, чтобы завтра быть сильнее, развиваться и быть конкурентоспособными в дальнейшем", — заявил Санжар в программе Футбол NEWS.

Ранее сообщалось, что львовские Карпаты не намерены оспаривать исключение из украинской Премьер-лиги, поскольку считают решение КДФ УАФ законным и логичным.