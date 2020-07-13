Украина

Хавбек Александрии высказался о ничьей в матче с Динамо.

Динамо упустило победу над Александрией на последних минутах в поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги (2:2). Полузащитник александрийцев Валерий Лучкевич поделился эмоциями после добытого результата против фаворита.

"Я думаю, что мы полностью переиграли Динамо в первом тайме. Уже во второй половине мы подсели, и территориальное преимущество было у киевлян, благодаря чему они забили два гола. Честно, было бы обидно проиграть этот матч. Считаю, что мы минимум рассчитывали на ничью".

"Вышел Вербич, забил два мяча, Цыганков, Буяльский – ключевые футболисты Динамо. У нас до этого момента не было замен, и мы подсели. Они освежили игру и чуть-чуть прибавили в скорости".

"Был отрезок матча, когда проигрывали не по игре. Это все накапливалось. Сейчас все нормально. Начинаем успокаиваться. Где-то давило, что можем занять призовые места. Сейчас готовимся к переходным матчам", — заявил Лучкевич в программе Профутбол.

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