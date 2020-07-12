Украина

Подопечные Александра Рябоконя уступили коллективу Луиша Каштру.

В воскресенье, 12 июля, Десна на своем поле принимала Шахтер.

Подопечные Александра Рябоконя продолжают борьбу за вторую строчку, а "горняки" уже свою цель на сезон реализовали.

Тем не менее, Шахтер не дал Десне опередить и Зарю, и Динамо, одолев черниговский коллектив.

Обзор матча:

Десна — Шахтер 2:4

Голы: Гитченко, 29, Филиппов, 62 — Соломон, 25, Тете, 26, Майкон, 59, Алан Патрик, 69 (пен.)



Десна: Паст — Имереков, Гитченко, Тамм (Арвеладзе, 77) — Огиря — Фаворов, Домбровский, Тотовицкий (Будковский, 60), Западня (Мостовой, 60) — Кузик (Картушов, 60) — Филиппов (Хлебас, 83).



Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Витао, Болбат (Сиприано, 76) — Майкон (Маркос Антонио, 70), Степаненко — Тете (Мудрик, 81), Алан Патрик, Соломон (Тайсон, 70) — Фернандо (Сикан, 75).



Предупреждение: Мостовой.