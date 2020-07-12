Подопечные Александра Рябоконя уступили коллективу Луиша Каштру.
ДЕСНА — ШАХТЕР, ФОТО ФК ШАХТЕР ДОНЕЦК
12 июля 2020, 23:59
В воскресенье, 12 июля, Десна на своем поле принимала Шахтер.
Подопечные Александра Рябоконя продолжают борьбу за вторую строчку, а "горняки" уже свою цель на сезон реализовали.
Тем не менее, Шахтер не дал Десне опередить и Зарю, и Динамо, одолев черниговский коллектив.
Обзор матча:
Десна — Шахтер 2:4
Голы: Гитченко, 29, Филиппов, 62 — Соломон, 25, Тете, 26, Майкон, 59, Алан Патрик, 69 (пен.)
Десна: Паст — Имереков, Гитченко, Тамм (Арвеладзе, 77) — Огиря — Фаворов, Домбровский, Тотовицкий (Будковский, 60), Западня (Мостовой, 60) — Кузик (Картушов, 60) — Филиппов (Хлебас, 83).
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Витао, Болбат (Сиприано, 76) — Майкон (Маркос Антонио, 70), Степаненко — Тете (Мудрик, 81), Алан Патрик, Соломон (Тайсон, 70) — Фернандо (Сикан, 75).
Предупреждение: Мостовой.