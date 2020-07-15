Украина

Наставник Шахтера высказался о победе над Колосом (2:0).

Шахтер добыл победу над Колосом в рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги, играя при этом экспериментальным составом. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру поделился эмоциями после добытого положительного результата в исполнении своей команды.

"Подходя к игре, мы всегда стараемся принимать самые лучшие решения по составу для наших атакующих и оборонительных действий. Если говорить глобально, сегодня команда все выполнила. Ребята действовали очень координированно. Да, были совершены определенные ошибки, но были и очень неплохие моменты. К счастью, в матче у нас было намного больше хорошего, и в целом радует игра".

"В воскресенье нам еще предстоит провести поединок с Александрией, затем отдохнем два дня, а до игры с Вольфсбургом отработаем два цикла, которые идентифицируют нашу методику работы. Через каждую неделю тренировок у нас будет товарищеский матч, и так мы подготовимся к противостоянию с Вольфсбургом. Все это спланировано. Но дальше мы пока ничего не планируем, потому что не знаем, что произойдет с нами в этой игре".

"Если пройдем дальше, то через три дня нас будет ждать четвертьфинал. Но мы также должны принять во внимание тот факт, что можем и не пройти, и тогда будет совершенно другое планирование. Сейчас для нас важно пройти в 1/4 финала, а там уже бороться за то, чего мы хотим больше всего, – быть в финале Лиги Европы", — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер — Колос на Football.ua.