Украина

Португальский специалист не стал предрекать молодым игрокам "горняков" светлое будущее в большом футболе.

На поединок 31-го тура украинской Премьер-лиги против Колоса, который завершился победой Шахтера (2:0), Луиш Каштру доверил место в стартовом составе многим молодым исполнителям. 18-летний голкипер Анатолий Трубин и вовсе вывел команду с капитанской повязкой, став таким образом самым молодым капитаном в истории "горняков".

"Нельзя так говорить о будущем. В футболе все происходит очень неожиданно. Мы прекрасно знаем, что все может меняться внезапно. Часто рассчитываем на какого-то игрока, он провел много лет в клубе, а потом его просто продают, и мы его теряем. Меня интересует настоящее. На данный момент Трубин – футболист, который очень прибавил, много работает. Он потихоньку зарабатывает свое место в Шахтере. Надеюсь, он и его партнеры будут успешны в нашей команде".

"Что касается капитанской повязки, Трубин – парень из Донецка, он пришел в клуб в семь-восемь лет, вырос в Шахтере. И он усердно трудился, чтобы удержаться и развиваться здесь. Это правильное действие с нашей стороны – порадовать игрока, который на сегодня отдал всю свою жизнь Шахтеру. Меня очень радует, что Трубин является частью семьи клуба и важным ее элементом", — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Кроме того, дебютировал за Шахтер в УПЛ защитник Владислав Вакула, а полузащитник Маркиньос Сиприано забил первый гол в футболке донецкого клуба. Луиш Каштру также не стал давать громких прогнозов касательно будущего молодых игроков.

"Вы прекрасно знаете, что я не люблю говорить о будущем и о каких-либо заменах в нем. Я могу сказать только о том, что сегодня. В мире многие люди обсуждают, что будет в будущем, какими будем мы… А я думаю, следует намного больше переживать о настоящем. Я не знаю будущего и не могу о нем судить. Отмечу, что ребята, которые сейчас находятся в клубе, ежедневно стараются, трудятся очень много. Надеемся, они станут успешны".

"Все зависит только от них. Если они будут отдаваться работе полностью, у них будет возможность играть. Я доволен абсолютно всеми, кто является частью нашей команды. Будет ли Сиприано играть на позиции пятого номера? Заменит ли он Исмаили? Будет ли играть Вакула? Посмотрим. Будем ежедневно трудиться и своевременно принимать решения. Раз Вакула сегодня был в составе, значит, работал с командой, старался, показал положительный результат на тренировках, и мы его поставили на игру", — добавил Луиш Каштру.

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