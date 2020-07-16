Украина

Хавбек Шахтера высказался о победе в матче против Колоса (2:0).

Шахтер добыл победу над Колосом в рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги (2:0), играя при этом экспериментальным составом. Автором одного из голов в этом матче стал полузащитник Маркиньос Сиприано, для которого это взятие ворот стало дебютным в футболке "горняков".

"Конечно же, я очень счастлив первому забитому мячу за «Шахтер» и в первую очередь хочу поблагодарить весь коллектив, тренера и всех людей, которые меня поддерживали. Я уже получил огромное количество сообщений от своих родных, друзей. Они тоже очень счастливы, что я смог отличиться сегодня".

"Действительно, я долго "гнался" за мячом в ворота соперника. Но все, видимо, пришло в правильное время, и я смог помочь команде. Я и правда предчувствовал (этот момент — прим. ред.). До эпизода поговорил с Маркосом Антонио и с Тайсоном, сказал им: ребята, давайте, нужна контратака, и все должно получиться! В итоге так и вышло", — приводит слова Сиприано официальный сайт Шахтера.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер — Колос на Football.ua.