Украина

Предлагаем вам принять участие в опросе касательно будущего главного тренера "бело-синих".

В рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги Динамо добыло важную победу над Зарей.

Подопечные Алексея Михайличенко очень близки к тому, чтобы занять второе место в УПЛ, что позволит сыграть в квалификации в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Учитывая победу в Кубке Украины и практически гарантированное второе место, сохранит ли нынешний наставник Динамо свою должность?

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