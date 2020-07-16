В рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги Динамо добыло важную победу над Зарей.

Подопечные Алексея Михайличенко очень близки к тому, чтобы занять второе место в УПЛ, что позволит сыграть в квалификации в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Учитывая победу в Кубке Украины и практически гарантированное второе место, сохранит ли нынешний наставник Динамо свою должность? 

 

Football.ua запустил приложение на Android. Скачать его можно по следующей ссылке.