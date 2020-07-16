Украина

Черниговцы в следующем сезоне сыграют только в Лиге Европы.

Десна в 31-м туре чемпионата Украины потерпела поражение от Александрии. Черниговцы открыли счет благодаря голу Тамма, но затем пропустили от Шастала, Мишенко и Задераки – 1:3.

В параллельном матче Динамо обыграло Зарю со счетом 3:1. Киевляне поднялись на вторую строчку, за тур до финиша оторвавшись от Десны на четыре очка. Таким образом, Десна уже не займет второе место в Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

В последнем туре Десну ожидает битва за третье место с Зарей. Если черниговцы выиграют дома у луганчан, они займут третью строчку и в следующей кампании получат место в групповом этапе, а не квалификации Лиги Европы.

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Однако Динамо еще не гарантировало себе место в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон: оно только на два очка опережает Зарю. В случае равенства очков киевляне будут выше по личным встречам.

Единственный вариант, при котором Заря попадет в квалификацию ЛЧ – победа Колоса над Динамо в заключительном туре и триумф самих луганчан во встрече с Десной.