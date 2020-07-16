Украина

Хавбек Динамо уверяет, что команда должна сыграть с предельной концентрацией в заключительном туре.

Динамо обыграло Зарю 3:1 в 31-м туре чемпионата Украины. Теперь киевляне упустят вторую строчку только если проиграют Колосу, а луганчане в последнем туре обыграют Десну. Хавбек "бело-синих" Виталий Буяльский рад победе над Зарей, которая была добыта, несмотря на давление на Динамо, а также обещает, что все ответственно отнесутся к Колосу.

"Когда ты играешь в Динамо Киев ты всегда под таким давлением, что уже привыкаешь к этому в плане игры. Привыкаешь, что на тебя команды выходят с двойной, с тройной мотивацией", — заявил Буяльский Football Hub.

"Не считаю, что борьба за Лигу чемпионов уже закончилась. Впереди у нас еще один матч, вот после него будем говорить. Конечно, настраиваемся на матч с Колосом! Весь чемпионат будет насмарку, если мы выйдем спустя рукава. С завтрашнего дня, а некоторые ребята уже с сегодня, будут в голове прокручивать матч с Колосом, будем готовиться".

"Комфортно ли мне играть на позиции 10-ки? В принципе, да, комфортно! Но я уже говорил, что буду делать все, что надо делать на этой позиции. Я буду играть на команду, но все зависит от тренера и где он меня видит".

Матч Колос – Динамо состоится 19 июля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.