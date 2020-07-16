Украина

Главный тренер Динамо прокомментировал победу над Зарей в 31-м туре чемпионата Украины.

Динамо обыграло Зарю (3:1) и практически гарантировало себе второе место. В заключительном туре киевляне могут опуститься на третью строчку только если проиграют Колосу, а Заря выиграет у Десны.

"Эмоции в раздевалке положительные. Но мы зашли, очень коротко сказали: "Все, закончили". Потому что понимаем, что без игры с Колосом все остальное, что сделано, не имеет никакого смысла. Поэтому никаких празднований нет. Это была очень важная игра, которая дает нам право бороться за Лигу чемпионов. Других вариантов нет, мы уже готовимся к следующему матчу", — заявил Михайличенко в комментарии Профутбол.

"Ничья с Александрией была очень обидной, мы пропустили на последних минутах. Мы выходили на матч с Зарей и понимали, что нас устраивает только победа. Это ощущалось в наших действиях".

"Нужно отдать должное и Заре, потому что эта команда тоже вышла играть только на победу. Зная ее психологию, зная психологию Виктора Скрипника, мы понимали, что тут будет борьба характеров и всего остального".

"Было очень много брака. Еще минуты, наверное, не прошло, когда мы сами себе привезли такой гол. Хорошо, что не остановились. Играли, смогли выйти вперед. А потом и та, и другая команда имели массу возможностей забить. Наверное, на этом сказался весь нерв этого матча. Прекрасно сыграли вратари. Результат в общем-то нас устраивает. Но сейчас трудно что-то говорить, потому что все мысли уже об игре с Колосом".

"Сегодня была уже четвертая игра за 12 или 13 дней. У нас уже, наверное, месяц мы только восстанавливаемся, а не тренируемся".

Один из лидеров Динамо Беньямин Вербич травмировался. Его заменили уже на 9-й минуте игры, а после матча словенец признался, что испытывает проблемы с пахом. Вместо Беньямина на поле вышел нападающий Назарий Русин.

"Мышечная травма Вербича? Не только у него, а и у Бурды, Сидорчука и всех, потому что нагрузки очень большие. Мы понимаем, что из-за коронавируса не было должной подготовки. Наверное, сейчас многие переоценят значимость подготовки в межсезонье, когда закладывается фундамент, чтобы не было вот этих нюансов. Но нужно отходить от этого и готовиться к следующей игре", — отметил Михайличенко.

"Назарий Русин провел хорошую игру. Будь он удачливее – он мог бы, мне кажется, сделать и хет-трик. Может это по горячим следам, может я где-то ошибаюсь, но моментов у него было достаточно. Он довольно полезно сыграл для команды. Каждый футболист играл для победы команды, это очень важно".

Матч Колос – Динамо состоится 19 июля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.