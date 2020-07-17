Украина

Защитник Динамо прокомментировал победу над Зарей в рамках 31-го тура чемпионата Украины.

Динамо обыграло Зарю в предпоследнем туре УПЛ (3:1). Благодаря этому киевляне поднялись на вторую строчку и почти гарантировали себе участие в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

"После победы у команды хорошее настроение. Возможно, в начале матча сыграло свою роль давление, которое повлияло на то, что мы допустили ошибку, которую нам не простили", — цитирует Попова официальный сайт Динамо.

"Хорошо, что ребята собрались и забили три гола. Во втором тайме мы могли как пропустить, так и забить. Результат такой, какой есть, и слава богу, что мы победили".

"Нас ожидает последняя игра сезона с Колосом, от которой нам нужно брать максимум. Это все, что я могу сказать".

Колос и Динамо сыграют 19-го июля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.