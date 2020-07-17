Наставник Десны получил среднюю оценку 4,8 за матч против Колоса (5:1).
Алексей Михайличенко, УПЛ
17 июля 2020, 13:12
Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего специалиста среди команд украинской Премьер-лиги по итогам 31-го тура первенства страны.
Им стал главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко, команда которого добыла важнейшую победу в матче против луганской Зари со счетом 3:1.
Работу 57-летнего украинского специалиста оценили в средний бал 4,8 по итогам пяти традиционных критериев.
1. Номинальный результат команды — 5
2. Трудности в построении и управлении подопечными — 5
(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая).
(Травмированые/дисквалифицированые, особые обстоятельства).
3. Мастерство в работе с кадрами — 5
(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе).
4. Тренерское мастерство — 5
(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора).
5. Накопительный критерий — 4
(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).
Стоит отметить, что лучшим футболистом 31-го тура украинской Премьер-лиги стал полузащитник Динамо Виктор Цыганков, который оформил дубль в ворота Зари.