Украина

Наставник Десны получил среднюю оценку 4,8 за матч против Колоса (5:1).

Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего специалиста среди команд украинской Премьер-лиги по итогам 31-го тура первенства страны.

Им стал главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко, команда которого добыла важнейшую победу в матче против луганской Зари со счетом 3:1.

Работу 57-летнего украинского специалиста оценили в средний бал 4,8 по итогам пяти традиционных критериев.

1. Номинальный результат команды — 5

(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая).

(Травмированые/дисквалифицированые, особые обстоятельства).

(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе).

4. Тренерское мастерство — 5

(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора).

5. Накопительный критерий — 4

(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).

Стоит отметить, что лучшим футболистом 31-го тура украинской Премьер-лиги стал полузащитник Динамо Виктор Цыганков, который оформил дубль в ворота Зари.