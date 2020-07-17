Полузащитник Динамо удостоился почетной награды.
Виктор Цыганков, фото УПЛ
17 июля 2020, 13:03
Динамо в рамках центрального матча 31-го тура чемпионата Украины принимало Зарю и добилось волевой победы.
В том поединке двумя забитыми голами за киевлян отметился Виктор Цыганков. Он стал лучшим игроком 31-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт лиги.
По итогам голосования полузащитник обошел одноклубника Сергея Сидорчука и нападающего Захеди Шахаба.
На Football.ua доступны оценки игроков по итогам матча Динамо — Заря.