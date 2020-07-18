Украина

Днепр-1 гарантировал себе первое место в нижней шестерке.

Перед заключительным туром Премьер-лиги Днепр-1 идет первым в нижней шестерке и не уступит эту позицию даже в случае поражения. Форвард Алексей Хобленко признался, что у команды уже есть мысли о плей-офф за Лигу Европы с Колосом.

"Приятно, что удалось решить промежуточную задачу (7-е место – прим.), но окончательно подводить итоги еще рано. Мы должны провести еще матч чемпионата и плей-офф", — заявил Хобленко в комментарии официальному сайту клуба.

"Уже есть мысли о плей-офф, честно говоря, но и матч против Ворсклы не будет проходным. Это важная игра. Так что настраиваемся на Ворсклу, но в то же время задумываемся и про Колос".

Матч Днепр-1 – Ворскла состоится 19 июля. Полуфинал плей-офф за Лигу Европы Днепр сыграет против Колоса, базовая дата матча – 29 июля. В другом полуфинале сойдутся Александрия и Мариуполь.