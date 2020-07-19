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Заря — Десна, фото ФК Десна Чернигов
19 июля 2020, 09:22
Заря встретится с Десной в рамках 32-го тура украинской Премьер-лиги, где команды поборются за третье в турнирной таблице. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Виктора Скрипника на успех куда более высокими.
Так, на победу Зари коэффициент составляет 2,07, а вероятность успеха Десны оценивается показателем 3,70. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,35.
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Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Десна Чернигов победит и ТБ 2.5: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 6,20.
Напомним, матч Заря — Десна состоится сегодня, 19 июля, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.