Украина

Днепряне стали лучшими в нижней шестерке.

Перед матчем 32-го тура украинской Премьер-лиги против Ворсклы Днепр-1 получил Трофей престижа. Этот трофей ежегодно вручается команде, которая выигрывает нижнюю шестерку.

За тур до окончания чемпионата команда Дмитрия Михайленко опережала ближайшего преследователя Мариуполь на четыре очка.

Днепр-1 25 июля сразится на выезде с Колосом в полуфинале плей-офф за место в квалификации Лиги Европы. В другом полуфинале сыграют Александрия и Мариуполь.

Вы можете следить за ходом матча Днепр-1 – Ворскла в текстовой онлайн-трансляции Football.ua.

Кубок вручается четвертый раз в истории. В 2019 и 2017 году Трофей престижа доставался Ворскле, а между этим его получила Александрия.