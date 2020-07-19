Украина

Главный тренер Днепра-1 — о матче против Ворсклы.

Днепр-1 разгромил Ворсклу в 32-м туре украинской Премьер-лиги. Ход встречи прокомментировал Дмитрий Михайленко.

"Мы подошли к игре в разном состоянии с соперником. Если у нас сезон еще продолжается, то ребята из Полтавы приехали молодежным составом. Мы рассматривали эту игру как подготовку к матчам плей-офф".

"Если говорить о содержании игры, то мне понравился настрой наших ребят. Они были собраны, заряженные с первых минут создавать моменты, забивать. После первого тайма, когда счет стал 2:0, во втором мы владели полным территориальным преимуществом, и, считаю, вопрос о победителе не ставился".

"Ребята — молодцы, до конца поддерживали высокую интенсивность, пытались забивать. Хочу также отметить ребят из Ворсклы. Молодежный состав, но они пытаются играть в пас, выходить не просто отбиваться, а играть".

О результативности Супряги и Хобленко:

"Возможно, сейчас наша структура игры предполагает, что форварды больше угрожают воротам. Хотелось бы, чтобы и атакующие полузащитники были больше привлечены к угрозам воротам. Мы довольны игрой форвардов: они имеют моменты и забивают. Для тренера это приятно, особенно накануне важных игр", — приводит слова Дмитрия Михайленко официальный сайт Днепра-1.

Ранее сообщалось, что защитник Днепра-1 Владимир Полевой провел 300-й матч в УПЛ.