Украина

Киевляне в нынешнем сезоне проиграли 9 из 32 поединков.

В заключительном туре чемпионата Украины Динамо уступило Колосу (0:2). Это поражение стало для киевлян девятым в нынешнем сезоне, что является антирекордом клуба.

До этого худшим показателем "бело-синих" были восемь поражений в сезоне-2012/13 (тогда в чемпионате было только 30 туров). Тогда столичный клуб занял третье место в турнирной таблице.

В этот раз Динамо, чтобы не гарантировать себе второе место, нужно было не проиграть Колосу. Однако даже поражение не отбросило команду Алексея Михайличенко на третье место, ведь Заря в параллельном матче не смогла обыграть Десну (1:1) и финишировала на расстоянии одного очка от киевлян.