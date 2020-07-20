Украина

Юрий Береза рассчитывает, что его команда попадет в Лигу Европы через стыковые матчи.

Перед матчем 32-го тура украинской Премьер-лиги против Ворсклы Днепр-1 получил Трофей престижа. Этот трофей ежегодно вручается команде, которая выигрывает нижнюю шестерку.

Юрий Береза рассказал о следующей задаче Днепра-1.

"Мы уже говорили, что у нас есть задача первого эшелона, а затем второго и третьего. На сегодняшний день мы потихоньку подошли к третьему эшелону. Я не скажу, что у нас был простой сезон в УПЛ. Команда сильно обновилась, мало кто остался из тех, кто начинал с нами во Второй лиге — можно сравнить с тем составом, который играл в первой игре в Кубке страны против Буковины три года назад на Днепр-Арене".

"Даже философски все это сложно представить, как мы прошли эти метаморфозы с командой, но прошли достаточно уверенно. Конечно, сейчас хотелось бы говорить о том, как мы финишировали в первой шестерке и завоевали прямую путевку в еврокубки, но я доволен действиями команды".

"Однако буду доволен на сто процентов, когда ребята пройдут стыковые матчи за путевку в Лигу Европы. Это основное на сегодняшний день", — приводит слова Березы официальный сайт Днепра-1.

Ранее сообщалось, что Владислав Супряга забил в нынешней УПЛ больше, чем все центрфорварды Динамо вместе взятые.