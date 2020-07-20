Украина

Футболисты Шахтера отличились 10 результативными передачами.

Завершился сезон-2019/20 в украинской Премьер-лиге. Несмотря на то, что клубам еще предстоит сыграть стыковые матчи за Лигу Европы, стали известные лучшие ассистенты в лиге.

Ими стали игроки Шахтера в лице Тайсона и Жуниора Мораеса. На их счету по 10 результативных передач. При этом, Тайсон отыграл 25 игр, а Мораес – 27.

На второй строчке разместились Егор Картушов (Десна) и Владислав Кочергин (Заря) – по 8 ассистов.

Замкнул тройку Владимир Шепелев (Динамо) – 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Жуниор Мораес – лучший бомбардир сезона-2019/20.