Футболисты Шахтера отличились 10 результативными передачами.
ТАЙСОН, ФК ШАХТЕР
20 июля 2020, 11:29
Завершился сезон-2019/20 в украинской Премьер-лиге. Несмотря на то, что клубам еще предстоит сыграть стыковые матчи за Лигу Европы, стали известные лучшие ассистенты в лиге.
Ими стали игроки Шахтера в лице Тайсона и Жуниора Мораеса. На их счету по 10 результативных передач. При этом, Тайсон отыграл 25 игр, а Мораес – 27.
На второй строчке разместились Егор Картушов (Десна) и Владислав Кочергин (Заря) – по 8 ассистов.
Замкнул тройку Владимир Шепелев (Динамо) – 7 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Жуниор Мораес – лучший бомбардир сезона-2019/20.