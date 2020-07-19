Украина

Нападающий Шахтера опередил ближайшего преследователя на четыре мяча.

В украинской Премьер-лиге завершился сезон-2019/20, в результате чего стал известен лучший бомбардир чемпионата.

Им стал Жуниор Мораес из Шахтера. На счету 33-летнего футболиста 20 голов в 27 играх УПЛ.

На второй строчке расположился Александр Филиппов из Десны, у которого 16 голов в 30 матчах.

Третью строчку между собой поделили Владислав Супряга (Днепр-1, но права принадлежат Динамо), а также Виктор Цыганков (Динамо) – по 14 голов.

Ранее сообщалось, что Динамо сыграет в Лиге чемпионов, Заря — в Лиге Европы.