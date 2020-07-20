Украина

Витор Северино прокомментировал ничью с Александрией (2:2) в рамках 32-го тура чемпионата Украины.

Шахтер не сумел удержать победный счет в игре с Александрией – горняки дважды пропустили в концовке поединка и матч завершился со счетом 2:2.

"Согласно ожиданиям от матча, отработали стратегию Шахтера – быть командой, которая владеет мячом и иногда рискует. Мы действительно во всех моментах стараемся брать игру на себя. Это наш единственный путь", — заявил первый помощник главного тренера Шахтера Витор Северино.

"Прекрасно знаем, что иногда это может спровоцировать некоторые ошибки, и сегодня мы их совершили. Нам противостояла очень компетентная, опытная команда, всегда усложнявшая нам матчи, – отдавали и отдаем себе в этом отчет. И все же я считаю, что мы были лучше, больше доминировали, несмотря на то, что Александрия тоже создала много моментов у наших ворот. Знали, что это произойдет. Когда мы выпускаем такое количество молодых ребят, ошибки – это нормально".

[Читайте также] Украинские клубы в еврокубках-2020/21: схема и график старта

" Я не отношусь к ним как к чему-то отрицательному или негативному. Думаю, все учатся, совершая ошибки. Важно, как мы воспользуемся ими, чтобы вырасти еще. Очень горжусь, что команда смогла показать в матче и как ребята выполнили установку. Беру на себя всю ответственность. У нас были моменты, когда мы не контролировали игру, плюс нашим соперником была опытная команда. Все это дало ничью".

"Говорить сейчас, что мы расслабились или допустили ужасные ошибки, не наш путь. Наш путь – позволять расти молодым футболистам. Как я уже сказал, они показали много действительно фантастических вещей. Да, ошибки были. Главные ответственные – мы, я. Единственный путь – уже завтра скорректировать то, что сделали неправильно сегодня", — цитирует Северино официальный сайт Шахтера.

Несмотря на ничью, "горняки" еще больше оторвались от Динамо – на расстояние 23 очков, что стало рекордом для чемпионатов Украины.