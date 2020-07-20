Украина

Хавбек прокомментировал исход встречи с Александрией.

Полузащитник Шахтера Сергей Болбат поделился своим мнением о ничьей с Александрией (2:2) в заключительном туре УПЛ.

Хавбек провел сотый матч в чемпионате Украиныи вывел команду на поле с капитанской повязкой.

"Полностью контролировали игру, на сто процентов. Должны были побеждать и брать три очка, но допустили глупые ошибки и подарили Александрии ничью. Очень жаль, что не выиграли.

Даже не знал о таком юбилее. Это невероятная честь – вывести Шахтер на поле с капитанской повязкой. В детстве я о таком даже мечтать не мог. И вот случилось. Я просто счастлив и наслаждался моментом!

В клубе вопрос о мотивации, есть она или нет, даже не стоит. Мы выходим на каждую игру и вне зависимости от состава на сто процентов выкладываемся. Потому что философия Шахтера – только победы. Плюс, конечно, держим в голове подготовку к Лиге Европы. Уже буквально через две недели ответная игра с Вольфсбургом. Так что точно некогда расслабляться, мотивация всегда есть.

Отсутствие Каштру не ощущалось. У нас уже выработана система. А когда выходишь на поле и начинаешь играть, вообще уже не замечаешь происходящего за пределами футбольного поля. Все знали, что и как делать. Наставник всю неделю присутствовал на тренировках, и никаких сомнений и вопросов не было. Думаю, игра давалась, но в конце упустили три очка", – рассказал Болбат в интервью официальному сайту клуба.

В этом сезоне Болбат провел 23 поединка в футболке "горняков", отличившись двумя ассистами.