Украина

Защитник днепрян высказался о матче против ковалевцев.

Днепр-1 сыграет с Колосом в матче плей-офф за попадание в Лигу Европы. Сергей Логинов рассказал о подготовке к матчу.

"С нетерпением ждем этот матч, ведь хочется побороться за путевку в Лигу Европы. Настраиваемся максимально, практически каждый день у нас теоретические занятия, на которых мы тщательно изучаем соперника, поэтому, очень серьезно готовимся к этому матчу.

Мы знаем собственную силу и знаем силу Колоса, насколько этот соперник серьезный. Наша команда отталкивается от собственной игры, а на разговоры журналистов и экспертов мы не обращаем внимания.

Поражение от Колоса прошлой осенью? Считаю, что это также играет свою роль на сто процентов, потому что такие должки надо отдавать. И отдавать как можно быстрее", — приводит слова Логинова официальный сайт Днепра-1.

Матч Колос — Днепр-1 состоится в субботу, 25-го июля, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.