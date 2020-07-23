Украина

Олег Собуцкий понес наказание за действия после матча с Минаем.

Как стало известно Football.ua КДК УАФ пожизненно запретил Олегу Собуцкому любую футбольную деятельность за нанесение телесных повреждений арбитру Юрию Иванову, который судил игру против Миная.

Кроме того, Агробизнес получил штраф в размере 500 тысяч гривен и запрет играть на своем стадионе.

Союз воинов АТО Волочищины ранее заявлял, что удары Юрию Иванову нанес один из ветеранов. Бывший участник боевых действий спросил у арбитра родом из Донецкой области: "Я твою землю от оккупантов защищал, зачем же ты нас на поле убиваешь?", на что получил ответ: "Я тебя туда не звал", что и стало причиной избиения.

Сам же Олег Собуцкий объяснял, что пытался сдержать фанатов, и предложил сам зайти в судейскую комнату, чтобы передать недовольство болельщиков, но несколько человек зашли с ним. Один из них и нанес повреждения арбитру, а Собуцкий утверждал, что пытался помешать этому.

Ранее в Сети появилось фото избитого в Волочиске Юрия Иванова.