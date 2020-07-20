Украина: Первая лига

Собуцкий ответил на обвинения со стороны арбитра Иванова.

Президент Агробизнеса и вице-президент УАФ Олег Собуцкий прокомментировал обвинения в избиении со стороны арбитра Юрия Иванова.

После матча между Агробизнесом и Минаем в 24-м туре Первой лиги Иванов подвергся нападению, а в избиении он обвиняет как раз Собуцкого.

"Из-за коронавируса матчи запрещено посещать, поэтому я вместе с болельщиками находился вне стадиона. Очень много услышал, что судьи нехорошо себя ведут. Приехали наши фаны с Хмельницкого, воины АТО, были возмущены. Ту толпу людей, которая шла, я сдержал. Они действительно хотели совершить самосуд, но мы этого не допустили. На моих глазах никто его не бил, тем более я. Я не был там. У меня есть показания многих людей, где я находился.

У меня есть такой вопрос к арбитрам. Если они утверждают, что их били в раздевалке, тогда почему они не вызвали полицию? Тем более, целый час патрульный полицейский был возле них. Почему они начали звонить через несколько часов вообще с другого места? Может, по дороге их побили или в ресторане. Поговорим с людьми и узнаем.

Есть люди, которые могут подтвердить, что судьи ссорились из-за денег. Там, где судейская комната, там проход, люди за окном слышали. Что конкретно, я не могу сказать. Они, может, сами там подрались за эти деньги, кто их знает.

Мы знали, что у нас будет много желтых карточек. По нашей информации, должно было быть 7-8, так и случилось. Мы выслали материалы в Ла Лигу, нам дали экспертное мнение, что на Семенце было пенальти, а не желтая карточка за симуляцию. Насколько я видел в рапорте, им поставили очень хорошие оценки. Не знаю, кто им ставил и за что. Я считаю, что они не должны судить такие матчи. Если он не умеет, не может или он заинтересован, то он не может судить.

Я финансирую очень много команд сегодня. Этот случай убил во мне интерес ко всему. Заниматься футболом после этого не очень приятно и не очень хочется. Я ведь не беру с футбола, я даю футболу. Возможно, я кому-то мешаю в УАФ, возможно кому-то мешает наш клуб, что он в лидерах", – рассказал Собуцкий в комментарии телеканалу Футбол.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявлял, что Собуцкому может грозить пожизненное отстранение от футбола.