Украина: Первая лига

Президент Агробизнеса Олег Собуцкий отрицал информацию об избиении на стадионе.

Арбитра Юрия Иванова избили после матча 24-го тура Первой лиги между Агробизнесом и Минаем в Волочиске. Хозяева поля проиграли 0:2 из-за голов на 86-й и 90+3 минуте.

После этого Юрий Иванов обратился в полицию с заявлением на президента Агробизнеса Олега Собуцкого, которого он обвиняет в избиении.

Собуцкий уже успел заверить, что он, наоборот, защищал арбитров от людей, которые "хотели идти бить судью".

Тем не менее, Александр Денисов опубликовал фото, которое подтверждает факт избиения.

Напомним, Олег Собуцкий занимает не только пост президента Агробизнеса, но и является одним из вице-президентов Украинской ассоциации футбола.