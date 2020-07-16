Арбитра Юрия Иванова избили после матча 24-го тура Первой лиги между Агробизнесом и Минаем в Волочиске. Хозяева поля проиграли 0:2 из-за голов на 86-й и 90+3 минуте.

После этого Юрий Иванов обратился в полицию с заявлением на президента Агробизнеса Олега Собуцкого, которого он обвиняет в избиении.

Собуцкий уже успел заверить, что он, наоборот, защищал арбитров от людей, которые "хотели идти бить судью".

Тем не менее, Александр Денисов опубликовал фото, которое подтверждает факт избиения.

Юрй Иванов, instagram.com/alexander_denysov_

Напомним, Олег Собуцкий занимает не только пост президента Агробизнеса, но и является одним из вице-президентов Украинской ассоциации футбола.