Украина

Полузащитник Динамо прокомментировал резонансные перестановки на посту главного тренера команды.

Новым тренером Динамо стал легенда Шахтера Мирча Луческу. Георгий Цитаишвили ожидает, что румын будет успешен в Киеве.

"Посмотрим, что будет. Ожидаем, что поможет команде и мы добьемся тех успехов, которых хотелось бы. Болельщики требовали тренера-иностранца – Игорь Михайлович им его дал. Посмотрим", — заявил Георгий Футбол News.

Ультрас Динамо назвали назначение Луческу "плевком в лицо болельщикам" и пообещали протестовать.

"Если будет результат – все к этому нормально отнесутся. Будем слушать и понимать, что требует Луческу. Почему-то мне кажется, что результат будет. А там посмотрим", — добавил Цитаишвили.

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Игорь Суркис, разговаривая с недовольными болельщиками, отметил, что он вложил в клуб полтора миллиарда, а фанаты могут управлять Динамо, если они выделят 30 млн долларов в год на клубный бюджет.