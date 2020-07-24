Украина

Назначение Мирчи Луческу породило конфликт между президентом Динамо и его фанатами.

Динамо вчера шокировало весь украинский футбол, когда объявило о назначении на пост нового главного тренера Мирчи Луческу, который 13 лет своей карьеры посвятил донецкому Шахтеру. Как уже ранее сообщалось, после официальной презентации румынского специалиста на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся разговор между президентом Динамо Игорем Суркисом и фанатами, которые остались недовольны выбором нового тренера.

Сначала стороны обсудили причины назначения именно Мирчи Луческу, а Суркис объяснил, почему он закрыл глаза на прошлые резкие высказывания румына в сторону Динамо. Ультрас киевского клуба уверены, что причина блеклых результатов команды не в тренере, а в посредственном менеджменте и прочих структур, чего нельзя сказать, по их словам, о Шахтере.

"Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу, — ответил Суркис. — Давать советы со стороны может каждый. Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб вх**рил полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в Динамо деньги, и я уступлю. Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 млн долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите, кого хотите".

"Что изменит назначение Луческу? Вы все увидите. Он мне пообещал. А что он говорил раньше? Так он и меня оскорблял. Так же, как вы — не пришли со мной говорить, а плакат на всю страну вывешивали. Принесите бабки и управляйте. А вы хотите управлять за мои деньги, говорить о чести и достоинстве. Так не будет. Я прожил 61 год и знаю, что такое честь и достоинство. Они у меня есть", — приводит слова Игоря Суркиса Главком.

Источник утверждается, что по итогам этого диалога каждая сторона осталась при своем мнении. Игорь Сукрис и ультрас разошлись, не пожав друг другу руки. На фоне этого Football.ua советует вам ознакомиться с материалом, в котором мы рассмотрели все "за" и "против" выбора руководства Динамо в пользу Мирчи Луческу.