Украина

Полузащитник Шахтера рассказал о состоянии своего здоровья.

Шахтер готовится к ответному матчу Лиги Европы против Вольфсбурга. Хавбек Манор Соломон занимается по индивидуальной программе, но полное восстановление уже не за горами.

"Думаю, через два-три дня я буду готов к полноценной работе. Сейчас все внимание на Лиге Европы. Этот год запомнился многими моментами и вызовами. С нетерпением жду следующий сезон", — рассказал Соломон Футбол News.

Матч между "горняками" и Вольфсбургом состоится 5 августа, начало – в 19:55. В первом поединке Шахтер выиграл в Германии со счетом 2:1.