Украина

Football.ua продолжает раздавать награды по завершению сезона-2019/20.

В Украине проблема с качественными форвардами. С таким тезисом сражается наша большая семья, состоящая из зрителей, экспертов, тренеров, функционеров и, непосредственно, игроков, а также неравнодушных к будущему футбола страны, уже который год. Однако подошедший к концу сезон сумел серьезно расшевелить это "болото", а команды успешно настреляли друг-другу 511 мячей (2,78 за игру), но могли бы и больше, однако о львовских Карпатах лучше либо нечего не говорить, либо упоминать только хорошее.

Награды сезона УПЛ-2019/20: лучший вратарь

Награды сезона УПЛ-2019/20: лучшие защитники

Награды сезона УПЛ-2019/20: лучшие полузащитники

Лучший нападающий

Варианты: Жуниор Мораес (Шахтер), Артем Громов, Владислав Кабаев (оба — Заря), Александр Филиппов (Десна), Владислав Супряга (Днепр-1), Захеди Шахаб (Олимпик).

Выбор Football.ua: Жуниор Мораес

Начинать обзор претендентов на один единственный вакантный слот было бы логично с наиболее успешного игрока в этом сезоне по статистике гол+пас. Речь идет о нападающем донецкого Шахтера Жуниоре Мораесе, который отметился 28 результативными действиями (35% от общего числа голов чемпиона). Что примечательно, игрок сборной Украины сыграл в подошедшем к концу сезоне ровно столько же, сколько и год назад (27 матчей), но при этом лишь 23 раза появлялся на поле с первых минут.

Несмотря на меньшее число проведенного на поле времени (1967 против 2386 минут), Мораес сумел показать более высокую результативность. Отличительной особенностью является "чистая" статистика голов нападающего — лишь один результативный удар с пенальти (100% точности). В итоге, при каждом появлении Жуниора на поле Шахтер набирал 2,74 очка в среднем, что на 0,15 больше, чем в прошлом сезоне (4-й показатель в команде). Плюс, форвард вновь задрал персональную планку по голам за розыгрыш чемпионата. Тут и добавить нечего.

1,28 результативных действия за 90 минут

— к Мораесу и близко не приблизились конкуренты

в этом сезоне по данному показателю

Альтернативный выбор: Александр Филиппов (Десна).

На столь внушительных цифрах Жуниора Мораеса можно было бы и заканчивать повествование, да вот только не им одним жили любители нашего футбола в этом году. Форвард черниговской Десны заставил игрока "горняков" в конце сезона ненадолго выйти из отпуска своей нарастающей результативностью. "Северян" и, персонально, Александра Филиппова остановил лишь тяжелый календарь и накопившаяся усталость, так что нападающему пришлось ограничится 16-ю забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами (34% от всех голов Десны).

Это был лишь третий полноценный сезон

30-летнего игрока черниговчан в УПЛ.

Он же — самый результативный

У Филиппова, как и у Мораеса, 100% показатель точных ударов с пенальти в этом году. Вот только он таковых сделал три, в отличии от конкурента. Внесли погрешность в общую его статистику и три "лишних" поединка, за которые он превысил конкурента по числу сыгранных минут на 365 единиц (2332). Отсюда получаем средний показатель эффективности на уровне 0,77 результативных действия на 90 минут. Десна в целом набрала существенно меньше очков чем Шахтер, поэтому персональный показатель Филиппова в 1,77 балла на каждое появление можно считать вполне успешным.

Мораес — самый грубый форвард УПЛ (8 желтых).

Если бы в схеме 4-1-4-1 нашлось бы место для двух нападающих, то пара Артем Громов – Владислав Кабаев точно бы имела все шансы забрать себе эту зону благодаря феноменальному уровню сыгранности по ходу сезона. Да, вместе они наиграли лишь около 1300 минут, поэтому персональные показатели 2+1 и 7+4, по системе гол+пас, не смогут удивить величиной своих значений, как это было у Мораеса с Филипповым до этого. Однако именно командное взаимодействие данных футболистов в построенной на выносливости системе Скрипника заставило соперников Зари испытывать трудности в обороне при каждой встрече с луганчанами.

Кабаев впервые в своей карьере в УПЛ

сыграл более 2000 минут за сезон (2138).

Следующий кандидат заставил клуб, которому принадлежит его контракт, кусать локти от ухода данного исполнителя в аренду. Владислав Супряга так и не сумел помочь Днепру-1 попасть в верхнюю шестерку команд, страны, однако имел все шансы наверстать упущенное в плей-офф в борьбе за место в квалификации к Лиге Европы. В конце сезона форвард продемонстрировал просто великолепную форму, отправив в ворота соперников пять мячей за три последних поединка (всего за сезон — 14). И, разумеется, нельзя забыть про эффектный хет-трик в ворота того-таки Динамо, матчем с которым Днепр-1 завершал зимнюю часть этого сезона. Показатель результативности Супряги в этом сезоне — 0,80 голевых действий за игру, что является шестым результатом в "элитном" первенстве.

Владислав Супряга провел первый полноценный сезон в УПЛ,

а его команда не уходила в "минус" по разнице забитых и

пропущенных, пока он был на поле

Есть и еще один "экзотический" кандидат в нашем первенстве. Иранский форвард Захеди Шахаб сумел громко заявить о себе перед уходом на зимнюю паузу, однако сдулся после выхода с первого своего сбора в "олимпийском" этапе карьеры, и долго не был заметен после возвращения команд из карантина. Собственно, его игра в этом сезоне полностью соответствовала выступлениям команды.

Однако в последнем туре Шахаб вновь заставил о себе говорить, наказав ПФК Львов сразу тремя точными ударами. После первого из них, болельщики Олимпика сразу вспомнили о его прозвище "иранский Роналду". Что же, за 23 матча (1467 минут) можно было бы обеспечить голов и больше для своей команды (6+1), но как для первого сезона в УПЛ — очень даже серьезная заявка. Тем более, что его появление на поле позволяло Олимпику рассчитывать на 1,09 очков в среднем — наибольший показатель у дончан среди тех, кто сыграл более 15-и игр.

Шахаб впервые сыграл более 20-и матчей

за сезон и забил первые мячи в профессиональной карьере.

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