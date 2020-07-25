Украина

Хавбек подвел итоги сезона для киевлян.

Капитан Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал результаты команды в завершившемся сезоне и рассказал о предстоящей подготовке.

"Если отбросить эмоции и судить только по фактам, мы действительно, завоевали два трофея и заняли то место, которое позволяет участвовать в квалификации Лиги чемпионов. А что касается нашей игры, хотелось бы, чтобы каждый из нас проявлял себя лучше. Оценивая прошлый сезон, могу сказать, что задачи, которые были поставлены не в начале сезона, а во время карантина, были выполнены.

Сейчас отдыхаю с семьей, стараюсь эмоционально разгрузиться и переключиться. Во время нынешнего межсезонья у нас мало времени для отдыха, но в этом есть и определенный плюс – не успеем потерять форму, как, например, зимой. Думаю, за эти десять дней удастся отдохнуть в достаточной мере.

Если мы посмотрим на примерный календарь следующего сезона и расписание игр, то увидим, что он будет достаточно плотным, поэтому большое значение будет иметь восстановление. Думаю, получится войти в привычный ритм и даже играть со зрителями. Читал, что их допустят уже на матчи плей-офф, и это очень радует", – рассказал Сидорчук в интервью официальному сайту клуба.

Ранее Сидорчук поделился своим мнением о назначении Мирчи Луческу на должность главного тренера.