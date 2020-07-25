Украина

Капитан киевлян прокомментировал назначение нового тренера.

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук поделился своим мнением о назначении Мирчи Луческу на должность главного тренера.

"Все произошло достаточно быстро, я еще не успел осознать то, что ушел предыдущий наставник, а уже назначили нового тренера. Я не тот человек, который дает оценку, а всего лишь футболист. Не в нашей компетенции обсуждать решения руководства, наша задача выходить на поле и играть в футбол.

Не могу загадывать наперед, но, конечно, хочется, чтобы Луческу был успешнее, чтобы мы выиграли как минимум, на один трофей больше. Если к Суперкубку и Кубку Украины получится добавить чемпионство, будет здорово. В Киеве уже давно не было золота чемпионата, поэтому, если удастся его завоевать, я буду очень доволен.

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То, что Мирча Луческу известный и титулованный тренер в Европе – это факт. Думаю, в спортивном плане мы будем больше побеждать, расти и прогрессировать.

Согласен, что событие неординарное. Думаю, каждый воспримет по-своему. В эмоциональном плане эта новость, безусловно, произвела информационный бум и сразу вызвала много споров и мнений, в том числе и негативных. Но это были эмоции, прежде всего связанные с одним из предыдущих мест работы тренера.

Сейчас, когда уже прошло несколько дней, если убрать эмоции и оставить спортивную составляющую, уверен, Динамо только выиграет от этого назначения. Луческу действительно очень долго работал в Шахтере, и кто лучше него знает нашего главного и принципиального конкурента изнутри? Так что этот факт только на руку Динамо, в этом шаге есть серьезные плюсы", – рассказал Сидорчук в интервью официальному сайту клуба.