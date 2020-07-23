Украина

Президент Динамо Игорь Суркис познакомил всех с новым тренером команды Мирчей Луческу.

Для всей футбольной Украины назначение Мирчи Луческу главным тренером Динамо стало шоком, однако Игорь Суркис уверен, что это принесет пользу вице-чемпиону Украины.

Ранее Football.ua постарался взвесить все "за" и "против" этого назначения.