Украина 23 июля 2020, 18:49 Динамо официально представило Луческу Президент Динамо Игорь Суркис познакомил всех с новым тренером команды Мирчей Луческу. Фото ФК Динамо 23 июля 2020, 18:49 Для всей футбольной Украины назначение Мирчи Луческу главным тренером Динамо стало шоком, однако Игорь Суркис уверен, что это принесет пользу вице-чемпиону Украины. Ранее Football.ua постарался взвесить все "за" и "против" этого назначения. Команды Динамо Киев Источники ФК Динамо (Киев) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте