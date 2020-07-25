Украина

Полузащитник Динамо прокомментировал назначение нового тренера в команду.

После увольнения Алексея Михайличенко Динамо назначило на пост главного тренера легенду Шахтера Мирчу Луческу.

"Я про Луческу знаю очень мало. Только знаю, что он работал в Шахтере 12 лет и что он один из лучших тренеров мира по количеству трофеев. Очень рад, что буду работать с таким тренером. Увидим, как будет на тренировках. Нужно дать ему шанс показать, что он хороший тренер", — заявил Беньямин Вербич Футбол News.

"Мы можем смотреть только вперед и радоваться, что у нас будет такой тренер. Были несколько других имен [среди претендентов на должность]. Когда сказали, что будет Луческу, я чуть-чуть… Для меня это был как сюрприз, потому что никто не ожидал его".

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"Но президент так решил – посмотрим, как будет. Знаю, что некоторые болельщики не согласны, но посмотрим. Если будем хорошо играть – все будет хорошо".

Также Вербич поздравил свой родной клуб Целье с первой в столетней истории победой в чемпионате Словении.