Украина

Главный тренер Колоса — о матче против Днепра-1 (4:1).

Колос разгромил Днепр-1 и вышел в финал плей-офф за Лигу Европы. Итоги подвел главный тренер Колоса Руслан Костышин.

"4:1 выиграли, какой здесь еще может быть комментарий? Молодцы! Ключевым моментом стал третий забитый нами гол. Если бы не он, нам бы было очень тяжело. Как вы видели, у нас были проблемы с составом: не было некоторых ключевых игроков. И к тому же ключевые игроки получили травмы во время матча, но их заменили другие и нам удается давать результат. Пожалуй, мы сильные командой, а не индивидуальными футболистами.

О Антюхе:

"Давайте, вы мне Дениса Антюха не трогайте, потому что к следующей игре я буду его искать где-то в Ахтырке в пивбаре. Он молодец, но меньше внимания к нему".

"Ребята молодцы. А в следующем матче, что будет — то и будет. Будем отдаваться на все сто процентов, а как там будет на футбольном поле — покажет игра.

О том, кого хочет в соперники:

"Мы не должны выбирать себе соперников. Пусть там побеждает сильнейший, а с тем и будем играть. Надо — поедем в Александрию, нет — будем принимать дома Мариуполь. Мы никого не выбираем, я даже об этом запретил говорить ребятам.

О судействе:

"Сегодня, пожалуй, не было особенно спорных моментов, ведь она не подходила к монитору и не пересматривала. Это с киевским Динамо я все видел, а здесь — нет. Скандала не было, значит она справилась. Так что комментировать нечего. Если бы был какой-то скандал, еще и в нашу сторону, то, как я и говорил, буду всегда защищать свою команду", — приводит слова Руслана Костышина официальный сайт Днепра-1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Колос — Днепр-1.