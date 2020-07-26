Украина

Игрок Днепр-1 остался недоволен уровнем судейства.

Днепр-1 проиграл Колосу с разгромным счетом (4:1) в поединке плей-офф за путевку в Лигу Европы. Андрей Цуриков посетовал на неудовлетворительную работу Екатерины Монзуль.

"Футбол состоит из мелочей. Нам не повезло в некоторых моментах. Пропустили такие голы, которые не должны были пропускать — очень глупые, детские. Во-вторых, хотел бы отметить судью, сажала на несуществующие желтые карточки. Это также влияет на игру, когда человек не может играть так же жестко, как можно делать без желтой карточки.

Пропустили две контратаки, завершившиеся голом. Мы пытались вернуться в игру во втором тайме, практически сделали это, быстро забив. Но после третьего гола, что пропустили, стало гораздо труднее", — приводит слова Цурикова официальный сайт днепрян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Колос — Днепр-1.