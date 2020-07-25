Украина

Football.ua представляет анонс полуфинального матча плей-офф за путевку в Лигу Европы между Колосом и Днепр-1.

В первом полуфинале плей-офф за право выступить в квалификации Лиги Европы Колос примет Днепр-1.

Колос — Днепр-1

Суббота, 25 июля, 17:00. Киев, НСК Олимпийский. Арбитр — Катерина Монзуль (Харьков). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Поединок между Колосом и и Днепр-1 является уникальным сразу по нескольким причинам. Это будет первый матч первого в истории Украины плей-офф за путевку в Лигу Европы. При этом в борьбе за право представлять Украину во втором по значимости клубном турнире континента сойдутся дебютанты Премьер-лиги, еще в прошлом сезоне выступавшие в Первой лиге.

Кроме того, это будет первый матч после карантина, на который пустят болельщиков. Трудно ожидать, что разрешенная квота в 25% вместимости будет использована полностью, учитывая вместимость НСК Олимпийский. Однако интересно будет посмотреть, насколько украинские болельщики истосковались по походам на стадион.

Стоит отметить, что в Первой лиге результаты противостояния Днепр-1 и Колоса были в пользу днепрян (победа и ничья), что сказалось на том, что Днепр-1 занял первое место и получил прямую путевку в УПЛ, а коваливцам пришлось пробиваться в элиту через плей-офф, то в Премьер-лиге картина изменилась.

Хотя команды обменялись домашними победами в регулярном сезоне, но успех Колоса был куда более ощутимым — 4:0 против 2:1. В конце концов, команда Руслана Костышина смогла завершить регулярную часть сезона на шестом месте и не только провела вторую часть чемпионата в элитной компании, но и получила преимущество своего поля в плей-офф.

Днепряне же играли во второй шестерке, где заняли первое место и получили Кубок Престижа, но теперь будет бороться не за символическое, а вполне реальное достижение — возможность дебютировать в еврокубках.

На матче между Колосом и Днепр-1 будет работать бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль, которой, по традиции, будет помогать система VAR.

Поскольку путевка в финал плей-офф будет разыграна в одном матче, то в случае завершения основного времени вничью будет назначено дополнительное время, а если и оно не выявит победителя, то серия пенальти.

Победитель встретится 29 июля в финале с победителем пары Александрия — Мариуполь.

Интересные факты

– Команды провели между собой 4 официальных матча: 1 победа Колоса, 1 ничья и 2 победы Днепр-1.

– В УПЛ команды встречались дважды: в нынешнем сезоне обменялись домашними победами — Колос выиграл 4:0, Днепр-1 одержал минимальную победу 2:1.

– Колос не играет вничью в УПЛ с 28 сентября 2019 года: 24 матча, 7 побед и 17 поражений.

– Днепр-1 не играет вничью в чемпионате с 28 февраля 2020 года: 11 матчей, 8 побед, 3 поражения.

– Владислав Супряга (Днепр-1) забивает в трех матчах национального первенства подряд — 5 голов.

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