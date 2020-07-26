Украина

Главный тренер луганчан рассказал, почему команда не пыталась вырвать второе место.

В заключительном туре Премьер-лиги Заря могла бы стать второй, если бы обыграла Десну – в параллельном матче Динамо проигрывало Колосу. Однако луганчане предпочли сконцентрироваться на защите, чтобы сохранить счет 1:1, а с ним – и третье место, дающее право сыграть в Лиге Европы.

"Мы очень счастливы третьему место. Это место по праву нам принадлежит. Мы проигрывали Десне 0:1, потом сравняли и нас устраивал счет. Побежать вперед, чтобы потом пропустить? Вы же, журналисты, потом сами спросите: "Зачем вы побежали и потеряли третье место, почему вы не стали в защиту?", — рассказал Виктор Скрипник в эфире Профутбол.

"Ты не можешь за минуту реагировать. Если бы нас устраивала только победа, то мы бы бежали вперед, а так мы играли по счету. Нас устраивал результат. Да, Динамо проиграло, хоть никто в это и не верил. В течение игры на это смотреть... У меня такого точно нет".

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Заря уже потеряла четырех основных игроков: Александр Тымчик и Богдан Леднев после истечения арендных договоров вернулись в Динамо, а Евгений Чеберко и Богдан Михайличенко проданы в ЛАСК и Андерлехт соответственно.