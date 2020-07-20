Украина

Евгений Музыка — об окончании матча Зари и Десны.

Что произошло (для тех, кто все пропустил): в последнем туре чемпионата Украины Заря могла обойти Динамо и занять второе место в УПЛ. Для этого луганчанам нужно было обыграть Десну и чтобы киевляне проиграли Колосу. Киевляне со своей задачей "справились", но даже при счете 2:0 в пользу Колоса в Киеве Заря, игравшая 1:1 с Десной, не помчалась вперед, а наоборот, тянула время. И важный момент: если бы Заря пропустила гол и проиграла, то она бы уступила третью строчку Десне и отправилась не в группу, а в квалификацию Лиги Европы.

Вчерашний поток критики в адрес Зари понять можно, ведь луганчане умудрились не угодить сразу двум большим группам:

1) хейтерам Динамо, которые жаждут еще большего унижения киевского клуба;

2) фанатам Динамо, которые жаждут еще большего унижения киевского клуба.

Однако во главе угла для Зари должна быть сама Заря, а не желания вокруг Динамо, и с этой точки зрения действия луганчан абсолютно логичны. Да, не было романтики с лихими атаками и голом ножницами через себя на последней минуте, но ведь вчера и не фильм снимали.

Вместо попытки пойти ва-банк с риском нарваться на контратаку и потерять третье место (а команда прочувствовала возможную потерю, уступая Десне по ходу матча), луганчане сконцентрировались на удержании позиций, чтобы гарантированно сыграть на групповом этапе Лиги Европы.

Не стоит забывать, что это клуб, который пытается жить за счет собственных денег, а не подачек владельца. В этом контексте гарантированные 3 млн евро за участие в ЛЕ для клуба критически важны. И это практически без учета бонуса за еврокубковый рейтинг, денег из маркетингового телепула и доходов в матчдей. Более того, сумма может значительно вырасти благодаря призовым: по 570 тысяч евро за победу, 190 тысяч за ничью и бонусы за выход из группы.

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Дело действительно в деньгах – но в деньгах за выступления в Лиге Европы, а не в "шубах из Киева", о которых писали любители теории заговоров.

Давайте посмотрим, что могла бы приобрести Заря, если бы организовала финальный штурм и победила. Второе место, которое... дает право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Чтобы получить 35 млн евро за участие в Лиге чемпионов, нужно пройти не только третий, но еще и четвертый раунд отбора.

Реально ли было Заре пройти квалификацию? Сомнения в этом очень большие, учитывая, что среди соперников будут такие клубы, как Бенфика, Ренн, Гент, АЗ и другие. То есть, даже в случае второго места, с большой долей вероятности луганчане оказались бы в Лиге Европы – тот же результат, который дала им третья строчка. "Журавль в небе" в виде Лиги чемпионов, увы, для нынешней Зари был самой обыкновенной синицей — так зачем было гнаться за ней, рискуя потерять такую же, что уже была в руках?

Все-таки верите, что Заря могла бы навязать борьбу и оказаться в Лиге чемпионов? Возможно, исключать это нельзя. А вот что можно сказать с уверенностью – через месяц "черно-белые" будут слабее, чем сейчас. Совершенно точно уходят Чеберко, Тымчик и Леднев, практически ушел Михайличенко – это уже минус четыре игрока основного состава. И ведь не факт, что это предел – кто сказал, что в команде останутся Юрченко, Кочергин, Кабаев, Иванисеня, Шевченко? Есть ли гарантии, что не уйдет Виктор Скрипник?

Помните информацию о том, что в Заре проблемы с зарплатами? Слухи о том, что футболисты переподписали контракты с заниженными клаусулами в районе 300 тысяч евро? Может быть, то были просто слухи, но по информации Transfermarkt, за 22-летнего Евгения Чеберко ЛАСК заплатил Заре… 300 тысяч евро. Если это правда, то кто знает, сколько еще европейских клубов уровня Лиги Европы захотят приобрести футболистов Зари по стоковым ценам?

Есть еще аргумент "но ведь Заря могла бы пройти в группу Лиги Европы через квалификацию, даже если бы стала четвертой". Могла бы. Но в двух предыдущих сезонах не сумела. Да, ее много хвалили после битвы с Лейпцигом летом 2018 года, вот только похвала денег в клубный бюджет не приносит. А как Эспаньол непринужденно разобрался с луганчанами перед стартом этого сезона… Откуда вера в то, что в этот раз обескровленные луганчане выступили бы лучше?

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Давайте все-таки не будем забывать обо всем хорошем, что было в Заре в этом сезоне: интересная тактика, мощнейший прессинг, прогресс молодых футболистов, победы над Шахтером и Динамо. Хотелось бы верить, что деньги от выступлений в Лиге Европы позволят клубу обрести финансовую стабильность и решить проблему с той же глубиной состава в ближайшем будущем. Ну а разговоры о том, что Заря чего-то не заслуживает… Если она чего-то и не заслуживает, так это той критики, которая сейчас на нее вылилась.